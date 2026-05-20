Bazoumana Touré jagas av flera klubbar.

Nuvisar även Brighton & Hove Albion intresse för den tidigare Bajen-yttern.

Det rapporterar transferjournalisten Ekrem Konur.

Bazoumana Touré har gjort succé i Hoffenheim efter att ha lämnat Hammarby, i vad som då var en rekordövergång. På senare tid har ivorianen kopplats ihop med flera storklubbar som Liverpool, Manchester United och Arsenal.

Nu ger sig även Brighton in i kampen om 20-åringens signatur. Enligt transferjournalisten Ekrem Konur kräver Hoffenheim ungefär 34 miljoner pund, vilket motsvarar cirka 426 miljoner kronor.

Hammarbys miljonregn

Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg har tidigare bekräftat för FotbollDirekt att det finns en vidareförsäljningsklausul. Skulle Touré säljas för 426 miljoner kronor kommer Bajen att få en del av summan.

Yttern blev nyligen uttagen i Elfenbenskustens VM-trupp tillsammans med en anna före detta Hammarby-spelare Odilon Kossounou.

Toure noteras för fem mål och 12 assist på 32 matcher den här säsongen.