Angeldahl målskytt i Champions League-kvalet

Hon var en av Sveriges bästa spelare under sommarens EM.

Nu har Filippa Angeldahl gjort mål igen.

Detta för Real Madrid – mot Eintracht Frankfurt i kvalet till Champions League.

Foto: Alamy

Under torsdagskvällen gör Real Madrid och Eintracht Frankfurt upp om en plats i Champions Leagues huvudturnering.

Då spelade svenska Filippa Angeldahl från start för ”Los Blancos”.

Mittfältaren skulle inte heller dröja med att presentera sig. 13 minuter in i matchen slog hon nämligen till med 1-0-målet för Real Madrid.

Med 35 minuter på klockan skulle danske Signe Bruun utöka spanjorernas ledning – innan Nicole Anyomi reducerade för tyskarna strax före paus.

Matchen pågår.