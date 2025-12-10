Arne Slot: ”Vet han att han gjorde ett misstag?”

Mohamed Salah gick till attack mot Liverpool.

Tränaren Arne Slot menar att alla gör misstag i bland.

–Alla gör misstag i livet, säger han enligt BBC.

Foto: Alamy

Mohamed Salah bänkades i tre matcher och gick sedan ut och uttryckte sitt missnöje mot Liverpool förra veckan. Egyptiern menar att han har blivit ”kastad under bussen” och att han helt plötslig inte har någon relation till tränaren Arne Slot.

Under tisdagen stod Liverpool för en viktig seger i Champions League när de besegrade Inter med 1–0. En match Salah inte fick följa med på. Efteråt talade Slot ut om situationen med Salah.

– Alla gör misstag i livet, men vet spelaren att han har gjort ett misstag? Ska initiativet komma från honom eller mig? Det är en annan fråga, säger han enligt BBC.

Liverpools lagkapten Virgil van Dijk vill inte uttala om Salahs uttalande.

– Det är ingen idé att jag säger om någon har svikit någon. Han reste inte utifrån konsekvenserna av vad han sa. Det är allt.

Mohamed Salahs kontrakt med Liverpool löper ut sommaren 2027.