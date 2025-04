Arsenal klara för CL-final – krossade Lyon

Barcelona har fått sin motståndare i finalen av Champions League.

Under söndagskvällen ställdes Arsenal mot Lyon i returmötet på Groupama Stadium.

Då vann ”The Gunners” med 4-1 vilket innebär att de vann dubbelmötet med 5-3.

Tidigare under söndagen ställdes FC Barcelona mot Chelsea i semifinalen av Women’s Champions League.



Där gick ”Barca” segrande med hela 8-2 över två möten och tog sig således vidare till final.



Senare under kvällen skulle de också få sig en motståndare när Lyon tog emot Arsenal i den andra semifinalen.



Inför matchen låg Arsenal under med 2-1 från det första mötet men skulle minst sagt vända på steken under söndagen.



Redan i den femte minuten fick London-laget in sitt första mål genom ett självmål. På tilläggstid i den första halvleken tog sedan Mariona Caldentey ledningen i dubbelmötet.



I den andra halvlekens första minut kom nästa Arsenal-mål, när Alessia Russo slog till.



Efter att Caitlin Ford gjort 4-0 efter en dryg timme kändes matchen över, även om Lyon fick in en sen reduceringsboll.



Finalen mot Barcelona spelas den 24 maj, på Estádio José Alvalade i Lissabon.