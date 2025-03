Arsenal till semifinal efter jättevändning mot Real

Arsenal vände och vann dubbelmötet mot Real Madrid.

Nu är de klara för semifinal i Champions League.

Arsenal stod för en vändning i den andra dubbelmötet och avancerade till semifinal i Champions League efter en imponerande andra halvlek mot Real Madrid.

I den första halvleken hade Arsenal inte lyckats spräcka målnollan i de tre föregående halvlekarna i dubbelmötet, men det vände snabbt när andra halvlek startade.

Tidigt i den andra satte Alessia Russo första målet, och bara några minuter senare ökade Mariona Caldentey på ledningen. Russo fullbordade sedan den sensationella vändningen och gjorde sitt andra mål på tio minuter.

Matchen slutade 3-0 vilket gav dem en total vinst på 3–2 efter båda mötena.

Arsenal går nu vidare till semifinal där de möter Lyon, som tidigare under dagen slog ut Bayern München.





För svenskarnas del spelade Filippa Angeldahl 77 minuter för Real Madrid. Stina Blackstenius byttes in sent för Arsenal. Rosa Kafaji och Amanda Ilestedt fanns kvar på bänken.