Arsenal tog viktig seger mot Lyon i Champions Leauge

Arsenal tog emot Lyon i Champions League-semifinalen.

Då kunde Londonlaget ge sig själva en fördel inför returen efter 2–1 segern.

Champions Leauges regerande mästare Arsenal tog under söndagen emot Lyon i semifinalens första runda.

Hemmalaget tog en 2–1 seger men det var Lyon som tog ledningen. Julie Brand satte bollen i nät redan efter 18 minuter och den ledningen höll sig ett bra tag. I den 58:e minuten gör Lyons Ingrid Engen självmål. I slutet av matchen kunde Olivia Smith göra matchens sista mål och gav Arsenal segern.

Detta innebär att Londonlaget har en ledning att gå på inför returen senare i veckan.

Stina Blackstenius fick spela från start och Smilla Holmberg blev inbytt i 90+3. Elma Junttila Nelhage fick stanna på bänken hela matchen.