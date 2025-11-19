Arsenal var på väg mot förlust mot Real Madrid.

Då vände ”The Gunners” och vann CL-matchen.

Det dröjde en knapp halvlek av Women’s Champions League-matchen och stormötet mellan Arsenal och Real Madrid innan ”Los Blancos” spräckte målnollan i London.

Caroline Weir drog till på volley efter en rörig situation i straffområdet, fick till en riktig pangträff och sköt Real Madrid upp i ledning med ett drömmål. Sedan vände Arsenal på allt.

Tidigt i den andra halvleken kvitterade Alessia Russo, och drygt tio minuter senare cementerade världsstjärnan siffrorna till 2–1 till ”The Gunners”.

Svenske Filippa Angeldahl startade och spelade hela matchen för Real Madrid. Stina Blackstenius blev inbytt för Arsenal.