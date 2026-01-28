Arsenal vann ligafasen – Gyökeres målskytt

Arsenal vann mot Kairat vilket innebar att klubben gick rent.

Londonlaget vann ligafasen i Champions League.

Viktor Gyökeres gjorde matchens första mål.

Foto: Bildbyrån

Arsenal ställdes mot jumbon Kairat från Kazakstan och hoppades på en seger. Den segern skulle se till att Londonklubben vann ligafasen. Arsenal vann matchen och vann därmed ligafasen i Champions Leauge efter att ha vunnit åtta av åtta möjliga matcher.

Viktor Gyökeres fick göra matchens första mål när han nätade redan efter två minuter.

– Det där lär göra gott för Gyökeres självförtroende, säger Sky Sports reporter Sam Blitz.

Ledningen blev kortvarig. Kairat blev tilldelade en straff som Jorginho kunde sätta och kvittera för gästerna.

Kort där efter kunde Havertz så in 2-1 målet och ge Arsenal ledningen i matchen igen. Viktor Gyökeres hade läge att utöka ledningen men Gabriel Martinelli tryckte in bollen till 3-1.

Slutresultatet blev 3–2 efter en sen reducering från gästerna.