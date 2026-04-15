TV: Arsenal vidare i Champions League – slog ut Sporting

Arsenal tog emot Sporting i kvartsfinalsreturen i Champions League. Inför matchen hade Londonlaget en ett-målsfördel efter förra veckans match.

Arsenal öppnade matchen offensivt och satte direkt press på Sporting. Viktor Gyökeres hamnade i ett par farliga lägen tidigt, men utan att få utdelning. Gästerna jobbade sig dock in i matchen och var nära att ta ledningen strax före paus, när Geny Catamo träffade stolpen. Det stod därmed 0–0 i halvtid.

– Hur oturligt var inte det där för Sporting?, utbrast den tidigare Premier League-anfallaren Chris Sutton i BBC:s sändning.

I början av den andra halvleken skapade Sporting ytterligare en chans, när Maximiliano Araujo skar in i straffområdet och avslutade strax utanför. Kort därefter, efter omkring en timmes spel, byttes Gyökeres ut och ersattes av Kai Havertz.

Arsenal tog sedan över initiativet och radade upp målchanser. Inhopparen Leandro Trossard var bland annat nära att spräcka nollan med ett avslut som träffade målramen.

Matchen slutade 0–0 vilket innebär att Arsenal är klara för semifinal. Där kommer Atlético Madrid stå för motsåndet.

Startelvor:

Arsenal: Raya – Mosquera, Saliba, Magalhaes, Hincapie – Rice, Zubimendi, Eze – Madueke, Gyökeres, Martinelli.

Sporting: Silva – Quaresma, Diomande, Inacio, Araujo – Hjulmand, Morita – Catamo, Trincao, Goncalves – Suarez.