Arteta meddelar – trio missar onsdagens CL-match

William Saliba, Declan Rice och Leandro Trossard.

Det är tre spelare som inte är tillgängliga till morgondagens Champions League-match.

Det bekräftar Arsenal-tränaren Mikel Arteta under tisdagen.

Foto: Bildbyrån

Med fem raka segrar i Champions League ställs Arsenal mot Club Brügge i Belgien under onsdagen.

Då kommer tränare Mikel Arteta att få klara sig utan tre spelare. Det handlar om mittbacken William Saliba, mittfältaren Declan Rice och yttern Leandro Trossard. Det meddelar Arteta på en presskonferens inför morgondagens match.

Vidare berättar spanjoren att Saliba och Trossard dras med skadeproblem samtidigt som Rice är sjuk.

Tidigare under dagen meddelade även Arsenal att Gabriel Jesus har blivit inskriven i Champions League-truppen samtidigt som Max Dowman har strukits från den på grund av en skada.

Utöver de tre spelare som missar matchen mot Brügge är Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhaes och Kai Havertz borta med skador.