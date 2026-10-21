Barça anmäler PSG till Uefa efter ”motorsågs-tifot”

Barcelona är inte nöjda med PSG-fansens tifo före tisdagens match.

Klubbmärket attackerades med en blodig motorsåg.

– Ett budskap som uppmuntrar till våld och hat, skriver Barça.

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Inför avsparken på Parc des Princes vecklade Paris Saint-Germain-supportrarna bakom ena målet ut ett tifo med en maskerad figur i PSG-tröja som förstörde Barcelonas klubbmärke med en motorsåg. Under bilden stod det på franska ”massaker, parisisk stil”. Under matchen visades dessutom banderoller med grova budskap.

Nu har Barcelona anmält PSG till Uefa.

– Klubben fördömer starkt det som hände när tifot visades på läktaren, bland annat bilderna av en blodig motorsåg som attackerade Barças klubbmärke, skriver Barcelona i ett uttalande till BBC, de tillägger:

– Bilderna var djupt obehagliga och förmedlade ett budskap som uppmuntrar till våld och hat inom idrotten.

– Vi anser att den här typen av bilder och språk är oacceptabel, eftersom den strider mot de värderingar om respekt, fair play och sportsmannaanda som ska gälla i fotbollen.

Enligt Uefas disciplinregler kan ett provocerande budskap som inte passar vid ett idrottsevenemang leda till straff, bland annat böter på 10 000 euro vid första förseelsen.