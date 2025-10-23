Alexander Isak tvingades till ett tidigt byte.

Nu kommer tränaren Arne Slot med en förklaring.

– Han kände i ljumsken, säger Liverpool-coachen.

Det var i gårdagskvällens Champions League-möte med tyska Eintracht Frankfurt som Liverpools svenske stjärnanfallare Alexander Isak tvingades till ett byte. 26-åringen startade matchen och spelade den första halvleken, men när matchens andra akt skulle dra i gång ersattes Isak av Federico Chiesa.

Under natten till torsdag kom Liverpool-tränaren Arne Slot med ett besked kring Isak.

– Han var tvungen att gå av för att han kände i ljumsken. Många har sagt till mig att de ville att jag skulle spela honom mer och vi var tvungna att hitta balansen och tyvärr fungerade inte den balansen perfekt för oss idag. Låt oss hoppas på det bästa, säger han på presskonferensen efter matchen.

”Hoppas att det inte är illa”

Alexander Isak strejkade från både matchspel och träning med Newcastle United för att tvinga igenom rekordflytten till Liverpool i somras. Nackdelen blev att svensken missade en ordentlig försäsong, och under inledningen av säsongen har han matchats in i långsam takt.

– När han kom hade han knappt tränat, så du tar det steg för steg och sedan känner du att det måste finnas ett ögonblick där han kan spela två gånger i veckan – han gjorde det även med Sverige. Men första gången vi försökte var han tvungen att gå av och vi hoppas att det inte är så illa, säger Slot.

Liverpool vann matchen med 5–1.