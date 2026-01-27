Bekräftat: Duo missar Liverpools Champions League-match

Champions Leagues ligafas avslutas imorgon.

Då tvingas Liverpool klara sig utan Joe Gomez och Ibrahima Konaté.

Detta bekräftar Arne Slot dagen före mötet med Qarabag.

Imorgon är det dags för ligafasen av Champions League att avslutas.

Liverpool ställs mot Qarabag hemma på Anfield och en seger innebär att man tar en topp 8-placering, vilket medför att man slipper att spela playoff.

I morgondagens match kommer dock den engelska storklubben tvingas klara sig utan delvis Joe Gomez.

– Jag kan bekräfta att han inte är tillgänglig i morgon kväll. Jag förväntar mig att han är tillbaka inom relativt kort tid, säger Liverpools tränare, Arne Slot.

Även Ibrahima Konaté, som missat de senaste matcherna efter att han pappa gått bort, kommer att saknas imorgon.

– Om du vet varför han inte är här, så vet vi förstås båda att han har det tufft. Jag hoppas och förväntar mig att han är tillbaka snart, men inte till morgondagens match.

Samtliga matcher i Champions League imorgon drar igång vid 21:00.