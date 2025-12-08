Bekräftat: Mohamed Salah lämnas utanför Liverpools CL-trupp

Liverpool ställs mot Inter i Champions League imorgon.

Då kommer inte Mohamed Salah att komma till spel alls.

Egyptiern finns inte med i truppen inför mötet i Milano.

Foto: Bildbyrån

Mohamed Salah gick till attack efter att på nytt ha bänkats när Liverpool kryssade mot Leeds United i lördags.

Sedan dess har skriverierna varit många kring den egyptiska stjärnan och redan under gårdagen rapporterades det att hans medverkan i Liverpools två kommande matcher var tveksam.

Imorgon ställs Liverpool mot Inter i Champions League och med lite mer än ett dygn till avspark har storklubben släppt sin trupp och i den finns inte Salah med, han reser alltså inte med till Milano.

Följande 19 spelare har tagits ut: Alisson, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Bradley, Jones, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Gravenberch, Nyoni, Ngumoha, Lucky.

På lördag ställs Liverpool mot Brighton i Premier League, det är den sista matchen Salah kan göra för klubben innan han åker i väg på afrikanska mästerskapen, ifall han kommer till spel då återstår att se.