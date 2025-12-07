Uppgifter: Stort ”tvivel” kring Salah inför Inter-mötet

Mohamed Salah gick till kraftig attack under lördagskvällen.

Nu finns det stort tvivel kring stjärnans medverkan mot Inter i Champions League i veckan.

Egyptiern väntas, enligt uppgifter, inte resa med till Milano.

Mohamed Salah bänkades för tredje matchen i rad när Liverpool tappade segern sent mot Leeds United i går kväll. Efteråt var egyptiern allt annat än nöjd och han valde att gå till kraftig attack i den mixade zonen.

– Det är väldigt tydligt att någon vill att jag ska få ta hela skulden. Klubben lovade mig mycket i somras och nu har jag bänkats tre gånger. Jag kan inte säga att löftena har hållits. Jag har sagt många gånger att jag har en bra relation med tränaren. Plötsligt har vi ingen relation, jag vet inte varför. För mig verkar det som att det är någon som inte vill ha mig i klubben, sa han bland annat.

På tisdag ställs Liverpool mot Inter i Champions League och det finns stort ”tvivel” kring egyptierns medverkan i den matchen rapporterar Talksport.

Enligt sajten har storklubbens tränare, Arne Slot, fullt stöd av ledningen i frågan kring Salah och egyptiern väntas inte resa med till Milano. Det är även osäkert om Salah kommer att komma till spel mot Brighton nästa helg uppger sajten.

Efter nästa helgs möte med Brighton reser Salah iväg för afrikanska mästerskapen med Egypten.