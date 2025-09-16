TV: Benfica tappade tvåmålsledning till förlust mot Qarabağ

Benfica ledde med två mål efter en kvart.

Sedan lade Qarabağ i en extra växel.

Det ledde till tre mål och en seger för laget från Azerbajdzjan.

Foto: Bildbyrån

Benfica tog en tidig ledning i Champions League-matchen mot Qarabağ. Detta då Enzo Barrenechea slog till redan i sjätte minuten.

Portugiserna gjorde sedan 2–0 i den 16:e minuten, genom Vangelis Pavlidis .

Därefter vaknade Qarabag till och reducerade till 2–1 efter en halvtimmes spel, genom Leandro Andrade. Direkt efter pausen nätade Camilo Duran och kvitterade för bortalaget.

Det matchavgörande målet kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela, när Olexiy Kashchuk slog till och gjorde 2–3 för azerierna.

Svenske Samuel Dahl spelade hela matchen för sitt Benfica.