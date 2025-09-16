TV: Benfica tappade tvåmålsledning till förlust mot Qarabağ
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Benfica ledde med två mål efter en kvart.
Sedan lade Qarabağ i en extra växel.
Det ledde till tre mål och en seger för laget från Azerbajdzjan.
Benfica tog en tidig ledning i Champions League-matchen mot Qarabağ. Detta då Enzo Barrenechea slog till redan i sjätte minuten.
Portugiserna gjorde sedan 2–0 i den 16:e minuten, genom Vangelis Pavlidis .
Därefter vaknade Qarabag till och reducerade till 2–1 efter en halvtimmes spel, genom Leandro Andrade. Direkt efter pausen nätade Camilo Duran och kvitterade för bortalaget.
Det matchavgörande målet kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela, när Olexiy Kashchuk slog till och gjorde 2–3 för azerierna.
Svenske Samuel Dahl spelade hela matchen för sitt Benfica.
Den här artikeln handlar om: