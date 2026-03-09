Beskedet: Alisson missar första mötet med Galatasaray

Åttondelsfinal mellan Liverpool och Galatasaray i Champions League.

Det första mötet går av stapeln imorgon.

Då kommer Alisson Beckor att saknas för bortalaget.

Liverpool kliver in i Champions League-slutspelet imorgon då det är dags för första åttondelsfinalsmötet med Galatasaray.

Det första mötet går av stapeln i Istanbul imorgon och då kommer den engelska storklubben att tvingas klara sig utan förstemålvakten Alisson Becker.

Liverpool har denna måndag meddelat sin trupp till morgondagens match i där framgår det att brassen missar morgondagens match på grund av skada han ådragit sig i träning.

Matchen mellan Galatasaray och Liverpool drar igång vid 18:45 imorgon.