Beskedet: Alisson missar första mötet med Galatasaray
Åttondelsfinal mellan Liverpool och Galatasaray i Champions League.
Det första mötet går av stapeln imorgon.
Då kommer Alisson Beckor att saknas för bortalaget.
Liverpool kliver in i Champions League-slutspelet imorgon då det är dags för första åttondelsfinalsmötet med Galatasaray.
Det första mötet går av stapeln i Istanbul imorgon och då kommer den engelska storklubben att tvingas klara sig utan förstemålvakten Alisson Becker.
Liverpool har denna måndag meddelat sin trupp till morgondagens match i där framgår det att brassen missar morgondagens match på grund av skada han ådragit sig i träning.
Matchen mellan Galatasaray och Liverpool drar igång vid 18:45 imorgon.
