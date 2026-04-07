Beskedet: Arsenal-stjärnorna missar CL-kvartsfinalen

Arsenal ställs mot Sporting i Champions League-kvartsfinal.

Bukayo Saka och Jurrien Timber missar matchen.

Under tisdagen ställs Arsenal mot Sporting i kvartsfinalen i Champions League. Sedan tidigare har Londonklubben haft problem med skador på flera spelare.

Under landslagsuppehållet i mars var det flera stjärnor som tvingades lämna återbud och ”Gunners” blev hårt drabbat. Tidigare i veckan har Bukayo Saka och Jurrien Timber missat Arsenals träning inför CL-mötet och nu bekräftar tränaren Mikel Arteta att duon inte rest med till Portugal.

– Nej, de har problem, de är inte redo ännu. Vi får se, förhoppningsvis kommer de att vara redo till helgen om allt går bra, och det är en enorm förstärkning eftersom vi de senaste dagarna har förlorat så många viktiga spelare, säger Arteta under en presskonferens.

Samtidigt kommer det glädjande besked kring Gabriel Magalhaes, Declan Rice och Leandro Trossard som alla är med i truppen.



