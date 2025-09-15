Beskedet: Bellingham tillbaka för Real Madrid

Jude Bellingham har varit skadad.

Nu är han tillbak i Real Madrids CL-trupp.

Foto: Alamy

Jude Bellingham drogs med en axelskada under en längre tid. I juli stod det klart att mittfältaren hade genomfört en axeloperation för sina besvär. Då var prognosen att han skulle bli borta i tre månader.

När Real Madrid presenterade sin trupp inför Champions League finns engelsmannen med och är redo för spel.

”Los Blancos” ställs mot Marseille i den första matchen i ligafasen. Matchen spelas på tisdag.