Beskedet: Dubbla skadesmällar i Arsenal

Arsenal ska spela Champions League-returen på tisdag och allt är öppet då det senaste mötet slutade 1–1. Nu kommer det dessutom besked om en ny skada.

Det rör sig om Jurrien Timber som tvingades till byte i Arsenals senaste match mot Everton. Tränaren Mike Arteta bekräftar att nederländaren missar matchen mot Bayer Leverkusen och det är oklart om han är redo till ligacupfinalen mot Manchester City.

Därtill är Martin Ødegaard skadad sedan tidigare och missar mötet.

– Jurrien Timber och Martin Ødegaard kommer att vara borta imorgon mot Bayer Leverkusen, säger Arteta enligt Fabrizio Romano.