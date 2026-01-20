Beskedet: Salah tillgänglig inför mötet med Marseille

Mohamed Salah kan vara tillbaka på plan för Liverpool imorgon.

Egyptiern är med i truppen inför Champions League-mötet med Marseille.

Foto: Alamy

Mohamed Salahs senaste framträdanden för Liverpool kom mot Brighton i Premier League någon vecka innan jul.

Sedan dess har egyptiern varit otillgänglig för storklubben, detta då han varit iväg och spelat Afrikanska mästerskapen, men imorgon kan det bli comeback.

Mohamed Salah är nämligen med i den 20-mannatrupp som Liverpool reser med till Marseille för morgondagens möte i Champions League.

Någon som däremot inte är med i truppen är Ibrahim Konate.

Tidigare under dagen har The Athletic rapporterat att han inte deltog under dagens träning, detta då han rest hem till Frankrike av familjeskäl.