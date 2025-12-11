Betygen på Gyökeres: ”Smärtsamt ineffektiv”

Viktor Gyökeres blev mållös i Champions Leauge.

Efter matchen kom kritik mot anfallaren.

”En smärtsamt ineffektiv prestation från den dyra svenske anfallaren, som aldrig såg ut att göra mål och bara rörde bollen tolv gånger innan han blev utbytt strax efter timmen”, skriver sajten Goal.

Viktor Gyökeres blev mållös i Arsenals Champions Leauge match mot Club Brügge. Efter matchen har en del kritiska röster höjts. Han får bland annat 5/10 i betyg från tidningen London Evening Standard,

”Startade för första gången sedan början av förra månaden, då han åkte på en skada i baksida lår. Kom inte in i matchen. Anonym”, skriver brittiska tidningen London Evening Standard.

Även sajten Goal ger sin syn på anfallaren, men är hårdare med 4/5 i betyg.

Även The Sun är kritiska mot Gyökeres och ger 5/10 i betyg.

”Anfallaren hade en väldigt lugn match med få chanser, samtidigt som han inte fick mycket service. Detta kunde ha varit en utmärkt möjlighet att utöka hans målsiffra för Arsenal, men det var en missad möjlighet”.

Nästa match för Arsenal är mot Wolverhampton hemma.