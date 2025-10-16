Blackstenius får beröm: ”Tillförde den energi Arsenal saknat”

Arsenal vann i Champions League.

Då fick Stina Blackstenius nöja sig med ett inhopp.

”Tillförde den typ av energi och rörelse som Arsenal saknat under hela matchen”, skriver sajten Goal.

Foto: Alamy

Det var efter en timmes spel av Women’s Champions League-matchen mellan Benfica och Arsenal under torsdagskvällen som svenske Stina Blackstenius, 29, kallades upp från bänken. Arsenal-anfallaren gjorde sig redo för ett inhopp strax efter att ”The Gunners” tagit ledningen i matchen genom Beth Mead, och fick spela den avslutande halvtimmen i Lissabon.

Då stod Blackstenius för ett stabilt inhopp och efter matcher får den svenske landslagsanfallaren beröm från sajten Goal.

”Tillförde den typ av energi och rörelse som Arsenal saknat under hela matchen, precis som hon gjorde i söndags mot Brighton (i ligan, reds, anm)”, skriver sajten och ger 29-åringen 6/10 i matchbetyg.

Stina Blackstenius. Foto: Alamy

I den sista minuten av ordinarie tid utökade Arsenal till 2–0 genom Alessia Russo och inkasserade därmed säsongens första seger i Champions League-spelet, efter förlusten mot OL Lyonnes i premiäromgången.

Arsenal gästar Leicester i ligan söndag den 2 november.