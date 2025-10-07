Blackstenius inbytt – när Arsenal föll mot Lyon

Arsenal fick en drömstart på Champions League-premiären mot Lyon.

Sedan gick det rätt snabbt utför för fjolårsvinnarna.

Som inte kom tillbaka efter Lyons snabba vändning.

Foto: Bildbyrån

Arsenal är som bekant regerande Champions League-mästare och ikväll klev man in i turneringen mot fjolårets semifinalmotstånd Lyon.

Det började bra för hemmalaget i London som tog ledningen genom Alessia Russo redan i den 7:e minuten.

Ungefär tio minuter senare var det dock kvitterat, detta efter att Daphne van Domselaar stått för en riktig blunder och passat rakt till Melchie Dumornay, som tackade genom att göra mål.

22-åringen skulle sedan ge Lyon ledningen med ett fint distansskott fem minuter senare.

Arsenal försökte forcera i den andra halvleken och i den 75:e minuten byttes Stina Blackstenius in, men några fler mål bjöds det inte på i London denna afton.