Bodö/Glimt tog historisk CL-poäng – efter sen kvittering

Bodö/Glimt har för första gången någonsin tagit sig vidare till Champions League.

Ikväll var det dags för norrmännen att kliva in i turneringen på riktigt.

Och via en sen kvittering så räddade man poäng i premiären.

Foto: Alamy

Bodö/Glimts kometresa mot fotbollstoppen kulmineras lite denna säsong då man för första gången någonsin deltar i Champions Leagues ligafas (tidigare gruppspel).

Någon smakstart fick man dock inte på den allra högsta nivån av europeisk fotboll.

Norrmännen ställdes mot Slavia Prag denna afton och i den 23:e minuten tog hemmalaget ledningen genom Youssoupha Mbodji.

Ledningen stod sig sedan till paus.

Tidigt i den andra halvleken fick dock Bodö ett drömläge att kvittera, då man tilldömdes en straff, men Kasper Höghs straff räddades Jindrich Stanek.

Istället för 1–1 så utökade Prag-klubben sin ledning i den 74:e minuten då Mbodji satte dit sitt andra för kvällen, matchen var dock inte över där.

Norrmännen reducerade kort därefter genom Daniel Bassi och i den 90:e minuten kvitterade man genom Sondre Fet.

2–2 blev sedermera slutresultatet och Bodö inleder således med en historisk första Champions League-poäng.