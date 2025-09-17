Bodö/Glimt tog historisk CL-poäng – efter sen kvittering
Bodö/Glimt har för första gången någonsin tagit sig vidare till Champions League.
Ikväll var det dags för norrmännen att kliva in i turneringen på riktigt.
Och via en sen kvittering så räddade man poäng i premiären.
Bodö/Glimts kometresa mot fotbollstoppen kulmineras lite denna säsong då man för första gången någonsin deltar i Champions Leagues ligafas (tidigare gruppspel).
Någon smakstart fick man dock inte på den allra högsta nivån av europeisk fotboll.
Norrmännen ställdes mot Slavia Prag denna afton och i den 23:e minuten tog hemmalaget ledningen genom Youssoupha Mbodji.
Ledningen stod sig sedan till paus.
Tidigt i den andra halvleken fick dock Bodö ett drömläge att kvittera, då man tilldömdes en straff, men Kasper Höghs straff räddades Jindrich Stanek.
Istället för 1–1 så utökade Prag-klubben sin ledning i den 74:e minuten då Mbodji satte dit sitt andra för kvällen, matchen var dock inte över där.
Norrmännen reducerade kort därefter genom Daniel Bassi och i den 90:e minuten kvitterade man genom Sondre Fet.
2–2 blev sedermera slutresultatet och Bodö inleder således med en historisk första Champions League-poäng.
