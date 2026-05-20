Endrick bekräftar – återvänder till Real Madrid

Endrick lämnar Lyon för att återvända till Real Madrid.

Endrick har varit utlånad till Lyon under vårsäsongen. Men det blir ingen fortsättning där.

19-årige anfallaren bekräftar själv i en video på x att han kommer lämna Lyon för att återvända till Real Madrid.

– Tyvärr kan inte ens ett starkt lejon stanna på samma plats för alltid. Nu måste jag säga farväl och påbörja resan tillbaka, men jag lämnar med betydligt mer erfarenhet och många fler minnen än när jag kom hit, säger han i videon.

Han noterades för fem ligamål och sju assist under våren.