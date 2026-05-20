Guldhjältens pik: ”Jag känner inte till henne”

STOCKHOLM. Hammarbys guldhjälte Mari Nyhagen, 22, avgjorde allt i cupfinalen.

Nu ställs hon mot MFF-keepern Zecira Musovic, men det är inget som skrämmer Nyhagen.

Foto: Bildbyrån

Mari Nyhagen skrev in sig i historieböckerna i lördags när Hammarby vann sitt andra raka cupguld. 22-åringen behövde bara några minuter på plan innan hon fick tag på bollen och fick in den i mål i andra förlängningskvarten.

Några dagar efter målet har hon nu fått landa och kan tänka tillbaka på kvällen med glädje.

– Nu har jag fått landa lite. Såklart häftig upplevelse och kul att få vinna guld med Bajen. Det var något speciellt, säger Nyhagen till FotbollDirekt.

När slutsignalen gick sprang flera tusen grönvita supportrar in på planen för att fira guldet tillsammans med laget. Något som överraskade 22-åringen.

– Jag blev lite överraskad, ska jag vara helt ärlig. Men det är grejen med Bajen så det var väldigt kul.

”Vi vet vilken kvalitet vi har i det här laget”

Damallsvenskan är nu tillbaka för Hammarby och härnäst väntar toppmöte mot Malmö FF under onsdagen. Något som laget och Nyhagen är redo för.

– Vi är väldigt redo inför den matchen. Det är en viktig match och väldigt taggade på att vinna den, säger hon och fortsätter:

– Vi fokuserar mest på oss själva. De har sagt själva att det är ett lag som ska vinna damallsvenskan. Så vi ska bevisa att vi i alla fall är med och kämpar om det.

Denna säsongen har MFF målvaktsgiganten Zecira Musovic mellan stolparna, men det är inget som skrämmer Nyhagen.

– Jag känner inte till henne så bra, helt ärligt. Men jag ska bara göra mitt och hoppas att det blir mål.

Foto: Bildbyrån

Lagkamraten och Arsenal-lånet Vivienne Lia ser också fram emot att möta Malmö FF.

– Det är en viktig match. Jag tycker att varje match är viktig för oss. Vi vet vilken kvalitet vi har i det här laget och vi är redo att visa vad vi kan göra i morgon, säger Lia till FotbollDirekt.

Hon fortsätter:

– Jag tycker att det handlar om att spela vår typ av fotboll och visa vad vi står för. Vi kommer bara att fokusera på oss själva, vara vårt bästa jag och komma in i matchen med den inställningen. Så huvudfokuset ligger bara på oss. Det är det viktigaste, avslutar Lia.

Toppmötet mellan Hammarby och Malmö har avspark 19.00 under onsdagen.