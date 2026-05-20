Succémålvaktens ord om AIK-stjärnan: ”Väldigt olika”

Bersant Celina har varit en av AIK:s utmärkande spelare sedan han anslöt inför säsongen 2024. Samtidigt har den offensive pjäsen ryktats till den spanska klubben Racing Santander vid flera tillfällen.

Celina bekräftade för FotbollDirekt att det fanns intresse under hösten 2024.

– Det är sant att de ville ha mig, men jag var tydlig med att jag ville stanna i AIK, sa han då.

Sedan de första ryktena har Racing Santander dykt upp som en potentiell adress för AIK-stjärnan – som alltjämt blivit kvar i Sverige. Den spanska klubben tog nyligen steget upp till La Liga efter en dramatisk slutstrid i Segundan.

Svenskens svar om Celina

Racing Santanders målvakt Simon Eriksson har på senare tid fått förtroende mellan stolparna och FotbollDirekt har frågat om han känner till ryktena kring Celina.

– Jag har läst lite om spelare som är på väg hit. Man ser alltid lite i media om vilka spelare som ryktas till klubben så man har ju lite aningar, säger Simon Eriksson till FD.

Hade en spelare som Celina passat i Racing Santander?

– Det är svårt att säga. Det är en riktigt bra spelare i allsvenskan men sedan tycker jag att fotbollen i allsvenskan och i Spanien är väldigt olika. Han hade säkert kunnat göra det bra, han är en väldigt bra fotbollsspelare.

Simon Eriksson spelade i Elfsborg förra säsongen men har trots det aldrig ställts mot Celina i en tävlingsmatch.

