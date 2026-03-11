TV: Bodø med ny Champions League-skalp – superläge på avancemang

Bodø/Glimt ser ut att dansa vidare i Champions League.

Den norska klubben besegrade Sporting Lissabon med 3–0 i den första åttondelsfinalen denna onsdagskväll.

Foto: Bildbyrån

Norska Bodø/Glimt fortsätter att skriva Champions League-historia.

Efter att ha skrällt sig vidare mot Inter i förra omgången så talar nu mycket för att man även kommer att ta sig vidare till kvartsfinal, detta efter kvällens solklara seger hemma mot Sporting Lissabon.

Hemmalaget tog ledningen genom Sondre Fet som var säker från straffpunkten i den 32:a minuten och precis före paus så utökade norrmännen sig ledning genom Ole Blomberg.

Bodø/Glimt var dock inte klara där.

I den 71:a minuten fastställde nämligen Kasper Høgh slutresultatet till 3–0 och den norska klubben har således satt sig i en fantastisk position in för returen i Portugal nästa vecka.