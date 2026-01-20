Bodös succéminuter – Manchester City chockat

Bodö/Glimt har chockat Manchester City denna tisdagskväll.

Detta då man slog till två gånger om på bara några minuter mot toppklubben.

Foto: Bildbyrån

Bodö/Glimt mot Manchester City i Champions League denna tisdagskväll och hemmalaget från Norge kan mycket väl ha haft sina bästa minuter någonsin.

Detta då man slog till två gånger om mot toppklubben inom bara ett par minuter.

Kasper Høgh gav hemmalaget ledningen i den 22:a minuten och bara två minuter senare utökade dansken Bodös ledning till 2–0.

Målen var Høghs första respektive andra i Champions League.