Bytte målvakt efter en kvart: ”Nödvändigt för att skona killen”

Tre insläppta mål på 15 minuter – därefter var det färdigspelat för Antonin Kinsky.

Nu försvarar Tottenhamtränaren Igor Tudor sitt tidiga målvaktsbyte.

– Det var nödvändigt för att skona killen och skona laget, säger Tudor enligt nyhetsbyrån AFP.

Foto: Bildbyrån

Det var ingen rolig tisdagskväll för varken Tottenham Hotspur eller målvakten Antonin Kinsky som fick göra sin Champions League-debut borta mot Atletico Madrid.

Redan efter sex spelade minuter halkade han i samband med en passning vilket senare ledde till att Marcos Llorente tryckte in 1-0 för hemmalaget och knappa tio minuter senare missade han bollen med sin vänsterfot vilket ledde till att Julian Alvarez kunde rulla in 3-0 i öppen kasse.

Det fick också Tottenham-tränaren Igor Tudor att byta ut den 22-årige burväktaren – efter 17 minuter. Efter 5-2-förlusten i Madrid försvarar han nu sitt agerande.

– Det händer väldigt sällan. Jag har tränat i 15 år och har aldrig gjort det, men det var nödvändigt för att skona killen och skona laget, säger Tudor enligt AFP.

Han berättar även att Kinsky själv har bett om ursäkt för sin prestation.

– Innan matchen var det rätt beslut att fatta i vår situation med tanke på pressen som är på Vicario i ligan. ”Tony” (Kinsky) är en bra målvakt, så enligt min mening var det rätt beslut.

– Efter det som hände är det lätt att säga att det var fel beslut, fortsätter Tudor.

Returen mellan Tottenham Hotspur och Atletico Madrid spelas onsdagen den 18 mars i London.