Tottenhams kris allt djupare – överkörda i Madrid

Tottenham Hotspurs kris blir allt djupare.

Denna tisdagskväll åkte man på en ny tung förlust.

Atletico Madrid vann Champions League-mötet med hela 5–2.

Foto: Bildbyrån

Tottenham Hotspur är inne i en djup kris och läget blev inte bättre efter kvällens Champions League-möte med Atletico Madrid.

Redan efter dryga kvarten låg Spurs under med 3–0 i den spanska huvudstaden och Tottenham-tränaren Igor Tudor valde då även att byta ut målvakten Antonin Kinsky som stått för två målvaktstavlor.

Kort efter bytet utökade Atletico sin ledning till 4–0 genom Robin Le Normand, några minuter senare kunde dock Spurs reducera genom Pedro Porro och ställningen i halvtid var 4–1.

Hemmalaget var dock inte helt klara där och tidigt i den andra halvleken satte Julian Alvarez dit 5–1.

Med kvarten kvar lyckades dock Spurs fina till siffrorna något då Dominic Solanke reduerade och satte dit matchens sista mål.