Carragher sågar Bruno Fernandes: ”En skam”

Bruno Fernandes ifrågasatte taktiken efter Manchester Uniteds förlust mot Como.

Det får Jamie Carragher att rasa mot United-kaptenen.

– Om du inte springer tillbaka kommer du inte att vinna, säger CBS experten.

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Efter förlusten med 1–4 mot Como i Champions League ifrågasatte Bruno Fernandes varför Manchester United inte pressade motståndarna man mot man. Tränaren Michael Carrick svarade på presskonferensen:

– Om du inte springer tillbaka kommer du inte att vinna.

Nu går Jamie Carragher till hårt angrepp mot kaptenen.

– Att Bruno Fernandes gör så är en skam. Förra säsongen blev han årets spelare, och det var tack vare att Michael Carrick kom in som tränare. Han satte honom tillbaka på rätt position, säger Carragher på CBS Sports.

Foto: Bildbyrån

”Som ett barn på skolgården”

Carragher menar att Fernandes själv är en del av problemet.

– Han reagerade så för att han blev utbytt och förödmjukad av tränaren i kväll. När han pratar om press, oavsett om den är man mot man eller zonbaserad, har Bruno Fernandes i flera år varit anledningen till att United inte kan pressa, säger han.

– Han springer runt överallt som ett barn på skolgården för supportrarnas skull. De tror att han jobbar hårt, men det gör han inte. Han förstör det för resten av laget.

Det är andra gången på kort tid som en United-spelare kritiserar klubben offentligt. För drygt en vecka sedan kritiserade Lisandro Martínez klubbledningen efter förlusten med 0–2 mot Atlético Madrid.

Enligt Carragher kan det vara slutet för Carrick i United.