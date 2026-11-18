Sveriges förbundskapten Graham Potter är nominerad till Årets ledare på Idrottsgalan.

Engelsmannen tog Blågult till VM och vann sedan Nations League-gruppen.

Han har vunnit priset en gång tidigare.

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Graham Potter tog över Sverige i ett tufft läge, men har vänt utvecklingen. Under hans ledning tog sig Blågult till VM via playoff i mars, gick vidare från gruppspelet i sommarens mästerskap och vann i höst sin Nations League-grupp utan att förlora. Därmed är laget tillbaka i A-divisionen.

Nu kan han prisas för det. Potter är en av fyra nominerade till Årets ledare på Idrottsgalan, och det är inte första gången. Han vann priset 2018 efter framgångarna med Östersunds FK.

Om Potter vinner blir han den första fotbollsledaren att ta priset två gånger. Tidigare har Sven-Göran Eriksson (2002), Pia Sundhage (2013), Lars Lagerbäck (2017), Graham Potter (2018), Janne Andersson (2019) och Peter Gerhardsson (2020) vunnit Årets ledare för sina insatser inom fotbollen.

I år får han konkurrens från beachvolleytränarna Rasmus Jonsson och Anders Kristiansson, skidskyttetränaren Johannes Lukas och golfduon Anna Nordqvist och Caroline Hedwall, som ledde Europa till seger i Solheim Cup.

Även Felicia Schröder och Viktor Gyökeres är nominerade på galan. Schröder tävlar i kategorin Årets nykomling, och Gyökeres är nominerad till Årets manliga idrottare.