Chelsea vill värva två Barcelonaspelare i januari, enligt uppgifter.

Paketet kan landa på 180 miljoner euro.

Xabi Alonso vill ha både Fermín López och Jules Koundé.

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Enligt katalanska El Nacional planerar Chelsea ett dubbelbud på Barcelonas Fermín López och Jules Koundé i vinter.

Fermín är högst prioriterad. Tränaren Xabi Alonso uppskattar 23-åringens energi och förmåga att dyka upp i straffområdet, och Chelsea ska vara berett att betala omkring 120 miljoner euro för honom. Barcelona ser dock mittfältaren som en viktig del av framtiden.

För Koundé ska prislappen ligga runt 60 miljoner euro. Den affären ser enklare ut. Fransmannen har tidigare kopplats ihop med Chelsea, och enligt CaughtOffside är han alltmer öppen för en flytt för att få mer speltid. Barcelona har nyligen också öppnat för att sälja honom, enligt transferexperten Matteo Moretto.