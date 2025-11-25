Chelsea krossade Barcelona

Chelsea tog emot Barcelona i Champions Leauge.

Då vann hemmalaget med 3–0.

Foto: Bildbyrån

Chelsea tar emot Barcelona i Champions Leauge. Hemmalaget tog ledningen redan efter tre minuter men målet dömdes senare bort på grund av hands.

I den 27:e minuten gjorde Julies Koundé självmål efter en tilltrasslad situation i straffområdet. Kort före paus blev det allt tuffare för Barcelona. Ronald Araujo kom sent in i en tackling på Marc Cucurella han fick sitt andra gula kort och blev utvisad. Det innebär att Barcelona spelar med 10 man. Efter första halvlek står det 1–0 till hemmalaget.

Chelsea tar ledning i stormötet! 🔵



Koundé sätter den i egen bur efter en tilltrasslad situation i straffområdet 😱 pic.twitter.com/LCFGHUhgxa — Viaplay Fotboll (@ViaplayFotboll) November 25, 2025

I andra halvlek kunde Chelsea säkra segern när Liam Delap satte bollen i öppen bur. Målet vinkades först av för offside men efter en VAR granskning godkändes målet.

Chelsea vann med 3–0 och ligger nu fyra i Champions Leages ligafas.

Startelvor:

Chelsea: Sanchez – Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella – James, Caicedo – Estevão, Fernandez, Garnacho – Pedro Neto.

Barcelona: Joan García – Koundé, Araujo, Cubarsi, Balde – De Jong, Eric García, Fermin Lopez – Yamal, Lewandowski, Ferran Torres.