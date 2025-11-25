Chelsea krossade Barcelona
Chelsea tog emot Barcelona i Champions Leauge.
Då vann hemmalaget med 3–0.
Chelsea tar emot Barcelona i Champions Leauge. Hemmalaget tog ledningen redan efter tre minuter men målet dömdes senare bort på grund av hands.
I den 27:e minuten gjorde Julies Koundé självmål efter en tilltrasslad situation i straffområdet. Kort före paus blev det allt tuffare för Barcelona. Ronald Araujo kom sent in i en tackling på Marc Cucurella han fick sitt andra gula kort och blev utvisad. Det innebär att Barcelona spelar med 10 man. Efter första halvlek står det 1–0 till hemmalaget.
I andra halvlek kunde Chelsea säkra segern när Liam Delap satte bollen i öppen bur. Målet vinkades först av för offside men efter en VAR granskning godkändes målet.
Chelsea vann med 3–0 och ligger nu fyra i Champions Leages ligafas.
Startelvor:
Chelsea: Sanchez – Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella – James, Caicedo – Estevão, Fernandez, Garnacho – Pedro Neto.
Barcelona: Joan García – Koundé, Araujo, Cubarsi, Balde – De Jong, Eric García, Fermin Lopez – Yamal, Lewandowski, Ferran Torres.
