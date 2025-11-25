Daniel Svensson slog till i storsegern

Daniel Svenssons Dortmund tog emot Villareal i Champions Leauge.

Då kunde hemmalaget vinna med 4–0.

Foto: Bildbyrån

Dortmund välkomnade Villareal för den femte omgången av ligafasen i Champions Leauge.

Serhou Guirassy slog till i slutet av första halvlek och Dortmund gick ut med en 1–0 ledning i halvlek. Guirassy kuden utöka ledningen i den 54.e minuten och redan där var matchen avgjord. Bara fyra minuter senare kunde Karim Adeyemi sätta dit 3–0. I slutskedet av matchen kunde svensken Daniel Svensson slå till och sätta dit 4–0.

Dortmund fick med sig tre viktiga poäng i ligafasen.