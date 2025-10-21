Därför bänkades Dahl mot Newcastle: ”Han förstod direkt”

Under tisdagskvällen ställs Newcastle mot Benfica i Champions League.

Då lämnades svenske Samuel Dahl utanför bortalagets startelva.

– När jag berättade för Dahl i går att han inte skulle spela sade han att han förstod, säger tränare José Mourinho till Sport TV.

Foto: Alamy

Samuel Dahl har spelat så gott som samtliga av Benficas matcher från start under den pågående säsongen.

Men när hans lag gästade Newcastle i Champions League bänkades den svenske landslagsmannen – för första gången under tränaren José Mourinho.

Detta då portugisen hade bestämt sig för att ställa upp med an annorlunda formation som innebar att Dahl helt enkelt inte fick plats i elvan.

– Det är en fyrbackslinje. Men när vi har bollen, tid och stabilitet kommer vi att gå över till tre. Det är en position som Tomás (Araújo, som ersatte Dahl) känner sig mer bekväm i. Det kanske verkar som ett märkligt beslut men det är det inte, säger Mourinho till Sport TV.

Att Dahl skulle lämnas utanför startelvan med tanke på den valde formationen var någonting han hade förståelse för.

– När jag berättade för Dahl i går (måndag) att han inte skulle spela berättade han för mig att han förstod direkt att han inte skulle spela när vi började analysera Newcastle, säger Mourinho.

Matchen mellan Newcastle och Benfica pågår.



