Cathinka Tandberg har fått skralt med speltid sedan hon kom tillbaka från sin skada.

Nu förklarar huvudtränare Martin Sjögren varför norskan hålls utanför startelvan.

– Utifrån konkurrenssituationen har Ellen fått starta och fått spela mestadels, det kommer hon göra imorgon med, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Förra årets Europahjälte Cathinka Tandberg har haft en tuff vår med skadebekymmer. Nu är hon tillbaka i full träning för Hammarby och i spel med F19 och ska enligt tränaren Martin Sjögren vara uttagningsbar.

– Hon är egentligen i full träning nu, utan att få något bakslag. Hon har haft ganska stora problem med ett knä. Så hon är med i full träning. Hon är fullt uttagningsbar.

Trots att Tandberg är skadefri och att Hammarby behöver en spelare som finns i boxen och gör mål hålls Tandberg i frysboxen och får inte spela. Sjögrens svar på detta är konkurrenssituationen.

– Alltså det är ju olika typer av spelare och Ellen gör ju väldigt mycket bra för oss, både mål och hon jobbar ju enormt hårt i sitt försvarsspel. Utifrån konkurrenssituationen har Ellen fått starta och fått spela mestadels, det kommer hon göra imorgon med.

Hon la upp en tweet med kalla emojis som man kan tolka med att hon hålls i kylan, vad säger du om den?

– Ja, det får ju hon stå för, den där typen av saker. Hon kämpar på och hon är en del av truppen. Men som sagt, konkurrensen är hård.

Under sommarfönstret har Hammarby även lånat in målvakten Melina Loeck då det står klart att Emma Holmgren och Anna Tamminen missar stora delar av hösten på grund av skador.

”Vi har en väldigt bra målvaktsuppsättning”

Hur ser du på den konkurrensen som är nu mellan Moa och Melina?

– Melina har varit jättebra sedan hon kom. Det tror jag alla som sett våra matcher säger att Melina har varit fantastiskt bra. Nu senast, framförallt i starten på andra halvlek, gjorde hon några viktiga räddningar, säger han och fortsätter:

–Vi har en väldigt bra målvaktsuppsättning, så kan man säga. Nu är det två som inte är tillgängliga, men vi har en väldigt bra målvaktsuppsättning med Moa och Melina.

Hammarby har Moa Edrud i truppen som vaktade buren i början av säsongen för Hammarby. Under den delen av säsongen släppte Hammarby in minst mål, trots det verkar Martin Sjögren inte ha förtroende för Edrud.

Hur kommer det sig att ni valde att ta in en ny målvakt istället för att satsa på Edrud och framtidshoppen Fanny Jurander och Alice Olsson?

– Ja, det hade varit lite för tunt. Vi går in i en höst med Europaspel och förhoppningsvis flera Europamatcher. Och sen gå in i ett väldigt avgörande skede i serien och spela på två fronter. Det var inget snack om saken att vi skulle försöka värva in en målvakt till, avslutar Sjögren.