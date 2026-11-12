Beskedet: Succétränaren lämnar efter säsongen

Huvudtränare Rickard Johansson har styrt Eskilstuna United med bravur.

Nu kommer han med ett chockartat besked.

Han lämnar klubben efter säsongen.

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Eskilstuna United tog steget tillbaka till Damallsvenskan efter en stark säsong i Elitettan i fjol. Vid avancemanget var Rickard Johansson huvudtränare – och under hans ledning har laget överträffat förväntningarna i comebacken.

Med en omgång kvar av årets säsong ligger Eskilstuna United på en sjundeplats i tabellen och säkrade nytt kontrakt med två matcher kvar att spela. Nu står det dock klart att klubben får leta efter en ny huvudtränare inför nästa säsong.

Rickard Johansson har meddelat att han inte kommer att förlänga sitt avtal med klubben.

– I år var målet att etablera oss i Damallsvenskan. Många tippade att vi skulle åka ur, men vi säkrade kontraktet med två omgångar kvar och nådde vårt mål på 33 poäng. Jag är stolt över vad vi har åstadkommit tillsammans, säger han i en kommentar på klubbens Instagram.

Han utvecklar beslutet:

– Nu när vi har nått båda våra målsättningar känner jag att det är dags för mig att söka en ny utmaning. Det är därför jag väljer att gå vidare efter säsongen.

Johansson har tidigare även tränat bland andra Kif Örebro.