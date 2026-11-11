Mardröm på Eleda Stadion: Malmö FF föll ihop i slutminuterna

Malmö FF:s europeiska äventyr är över.

Efter två sena kallduschar föll MFF med 0–2 hemma mot Ajax.

Totalt blev ställningen 2–3 till Ajax.

Foto: Bildbyrån

Malmö hade skaffat sig ett drömläge efter en imponerande 2–1-seger borta i Amsterdam den 28 oktober, där ett oavgjort resultat på Eleda Stadion hade räckt för att säkra en kvartsfinalplats.

Inför hemmapubliken inledde de himmelsblå lovande och skapade tidiga chanser, men utan att få utdelning. Första halvlek förblev mållös, och i den andra halvleken såg MFF ut att hålla undan trots ett växande nederländskt tryck. Isabella D’Aquila fick ett gyllene läge att stänga dubbelmötet i mitten av den andra halvleken, men skottet smet utanför. Bakåt svarade hemmamålvakten Zecira Mušović för en jätteräddning på Ella Touons volleyskott.

Dubbelsmäll i slutskedet

När klockan tickade mot full tid och ett avancemang tycktes inom räckhåll rasade allt när Bo van Egmond bröt dödläget i den 86:e minuten och kvitterade dubbelmötet till 2–2 sammanlagt. Bara några minuter senare med förlägning hängande i luften slog den rutinerade Sherida Spitse till på tilläggstid och fullbordade Ajax vändning.

Förlusten innebär ett blytungt uttåg för Malmö FF i klubbens allra första säsong i Europaspel på damsidan. I stället är det Ajax som avancerar till kvartsfinalen i februari 2027, där nederländskorna ställs mot Hammarby.

Se startelvorna: Så startar MFF och Ajax