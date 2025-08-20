Djurgården-floppen Gurbanli målskytt i Champions League-playoffet

Han floppade i Djurgården.

Nu är Musa Gurbanli nära Champions League.

I går nätade han i 3-1-segern borta mot Ferencváros i playoffet för sitt azeriska Qarabag.

Musa Gurbanli kom till Djurgården sommaren 2023, men hade svårt att övertyga i allsvenskan och ett år senare återvände han till Qarabag i Azerbajdzjan där spelarens pappa tillika azeriska legendaren Gurban Gurbanov är tränare.

Väl i hemlandet har landslagsanfallaren återfått självförtroendet och i går hoppade han och prickade in 3-1 borta mot Ferencváros i Champions League-playoffet.

Matchen slutade också 3-1 och det innebär att Qarabag har ett mycket bra läge att nå ligaspelet i höst inför returen i öst nästa vecka.

I Ferencváros spelar svenske Jonathan Levi vars ungerska lag tränas av förre Premier League-stjärnan Robbie Keane.