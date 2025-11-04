Arsenal slog Slavia Prag med 3–0.

Då blev ”Gunners” supertalangen Max Dowman yngst någonsin att spela i Champions League.

Foto: Alamy

Arsenal ställdes mot Slavia Prag i Champions League under tisdagskvällen. Sedan tidigare var det klart att Viktor Gyökeres missar matchen för Londonklubben och uppges även missa den svenska landslagssamlingen i november.

Väl i matchen var det arsenal som dominerade. Den förre Öster-spelaren Youssoupha Sanyang fick titta på när hans Slavia Prag släppte in mål i den 32:a minuten på straff. 2–0-målet kom tidigt in i den andra halvleken genom Mikel Merino som senare blev tvåmålsskytt när han satte 3–0 i den 68:e minuten.

När det återstod drygt en kvart kvar av matchen byttes Max Dowman in för Arsenal.

Blott 15 år och 308 dagar blev supertalangen den yngsta spelaren någonsin i Champions League. Han slår därmed Youssoufa Moukokos rekord.

Matchen slutade 3–0 till Arsenal.