Hammarbys mittfältsstjärna Emilie Joramo går in mot sitt andra Europaäventyr med Bajen.

I år är vägen till Champions Leauge svårare än förra året – men fjolårets succé är en stor drivkraft.

– Man känner ju, på det man upplevde i fjol och hur kul det var, att man har lust att få uppleva det igen, säger Emilie Joramo till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån.

Hammarby går in i ett nytt europaäventyr för andra året i rad. Denna gången blir det en minitunering i Champions League där första motståndaren är de ukrainska serieledarna FC Metalist 1925 Kharkiv.

– Det är en motståndare vi inte vet alltför mycket om, men det ska bli kul. Det blir säkert tufft också, det är en speciell match. Men det är kul, det är sådana matcher man vill spela, säger Emilie Joramo till FotbollDirekt.

Hammarbys mittfältsstjärna Emilie Joramo var med på förra årets äventyr och var en bidragande faktor till att Bajen vann mot Benfica och gick vidare till gruppspel i Champions League. Joramo minns fjolårets äventyr med glädje.

– Man känner ju på det man upplevde i fjol hur kul det var och att man har lust att få uppleva det igen. Nu är det en lite annan väg in, så det kan bli tufft men vi klarade det i fjol mot ett bra lag då. Så varför inte i år igen?

”Det är mer cynism och kanske lite fulare spel”

Vad tar du med dig från fjolåret till årets matcher?

– Nej, men alltså det är ju spelare vi inte spelar mot till vardags. Vi vet att i Europaspelet så är det lite mer cynism och kanske lite fulare spel. Men att vi måste ha fokus på oss själva egentligen bara.

I miniturneringen finns en möjlighet för Hammarby att möta Manchester United – troligtvis i en final på lördag. Ännu en stormatch som många ser fram emot, även om det blir tufft.

– Det är sådana matcher man har lust att spela. Jag vågar inte prata för mycket om det ännu. Vi ska vinna matchen på onsdag först, men det finns möjlighet att det blir så. Och det blir ju också väldigt tufft. Men det blir så kul.

3Arena är spelplatsen, det är inte så mycket biljetter sålda än så länge, men hur känns det att få spela här?

– Det är alltid kul och det är alltid lite speciellt att vara här. Vi ska göra jobbet imorgon och så satsar vi på en väldigt kul match på lördag, avslutar Joramo.