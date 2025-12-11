Enbloms Vålerenga förlorade mot Paris FC – efter rött kort

Tove Enblom storspelade för Vålerenga.

Trots det förlorade det norska laget mot Paris FC.

Foto: Bildbyrån

Tove Enblom är Vålerengas målvakt och i årets Champions Leauge har hon storspelat, där hon bland annat såg till att laget vann mot Roma.

Under onsdagens match mot Paris FC stod Enblom återigen för flera fina räddningar, men trots det blev det en 1–0 förslut.

Första halvlek slutade mållös men i sista minuten av första halvleken fick Vålerengas Karina Sævik rött kort och hemmalaget fick en uppförsbacke. I den 81:a minuten fick Paris FC en straff som Lorena Azzaro gick fram och satte bollen i mål.