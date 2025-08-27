FC Rosengård med kross mot nordmakedonier

FC Rosengård hade inga problem att besegra Ljuboten från Nordmakedonien i Champions League-kvalet.

Skånskorna vann med 5-0.

Damernas Champions League är inne i andra kvalrundan och under onsdagen stod FC Rosengård för kross mot Ljuboten från Nordmakedonien.

Skånskorna vann med 5-0 efter dubbla mål från Amam Imo och Emilia Larsson samtidigt som 17-åriga Filippa Sjöström svarade för ett mål .

Vinnaren mellan bosniska SFK 2000 Sarajevo och belgeiska OH Leuven väntar i nästa match för FC Rosengård. Det mötet avgörs i kväll.

Så ställde FC Rosengård upp: Murphy – Sørbo, Jansson, Pennsäter, Johansson – Oyama, Pobegaylo, Ayinde – Sjöström, Imo, Larsson