Prenumerera

Logga in

FC Rosengård med kross mot nordmakedonier

Author image
Casper Nordqvist
Reporter
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

FC Rosengård hade inga problem att besegra Ljuboten från Nordmakedonien i Champions League-kvalet.
Skånskorna vann med 5-0.

Damernas Champions League är inne i andra kvalrundan och under onsdagen stod FC Rosengård för kross mot Ljuboten från Nordmakedonien.

Skånskorna vann med 5-0 efter dubbla mål från Amam Imo och Emilia Larsson samtidigt som 17-åriga Filippa Sjöström svarade för ett mål .

Vinnaren mellan bosniska SFK 2000 Sarajevo och belgeiska OH Leuven väntar i nästa match för FC Rosengård. Det mötet avgörs i kväll.

Så ställde FC Rosengård upp: Murphy – Sørbo, Jansson, Pennsäter, Johansson – Oyama, Pobegaylo, Ayinde – Sjöström, Imo, Larsson

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt