MFF överkörda – ute ur CL-kvalet

FC Köpenhamn krossade Malmö FF i CL-returen.

Matchen på Parken slutade 5–0.

Nu väntar match mot Sigma Olomouc i EL-playoff för MFF.

Inför returen var det helt öppet mellan Malmö FF och FC Köpenhamn. Detta efter att de hade spelat 0–0 i det första mötet i Champions League-kvalet.

I returen var det ingen fråga om saken. Redan i den första halvleken öppnade FCK målskyttet genom Rodrigo Huescas. Därefter kom det ett mål strax innan paus signerat brassen Robert Silva. Precis innan halvtid uppstod en straffsituation när Jens Stryger kolliderade med FCK-keepern Domink Kotarski. Domaren valde att inte döma straff efter en VAR-granskning.

Inför den andra akten byttes Taha Ali in som startade på bänken. Samtidigt fortsatte FCK att göra mål. I den 51:a minuten gjorde norske Mohamed Elyounoussi 3–0.

De två sista målen kom med dryga 20 minuter kvar av returen och FCK krossade MFF med 5–0.

Därmed är FC Köpenhamn vidare till Champions League-playoff och Malmö FF kommer att spela Europa League-playoff mot Sigma Olomouc.

Startelvor:

FC Köpenhamn: Kotarski – Huescas, Chatzidiakos, Pereira, Lopez – Mattsson, Lerager – Larsson, Elyounoussi, Robert – Cornelius

Malmö FF: Olsen – Rösler, Jansson, Djuric – Stryger, Rosengren, Berg Johnsen, Busanello – Berg, Haksabanovic, Bolin