Frank efter andra raka segern: ”Nu bygger vi”

Tottenham nollade Slavia Prag i Champions League.

Tränaren Thomas Frank tror att Spurs ha god chanser att avancera i turneringen.

– Vi har en stark position för att gå vidare, säger Frank.

Foto: Bildbyrån

Tottenham Hotspur har haft det svajigt med resultaten i ligan. Nu har de vinnit två matcher i rad. Under tisdagen kraftsamlade de sig Slavia Prag besegrades med 3–0 i Champions League.

– Jag är väldigt glad över segern. Vi har en stark position för att gå vidare, säger Thomas Frank enligt BBC.

Spurs ligger, efter segern, på en nionde plats i ligafasen. De åtta bästa går vidare direkt till åttondelsfinal medan plats nio till 24 går till sextondelsfinal.

– Det fanns mycket i vår prestation som jag gillade, men jag tror också att vi kan bli mycket bättre och ha mer kontroll. Men vi har spelat fyra matcher på några dagar, säger tränaren.

Andra raka segern för Franks gäng och nu väntar Nottingham Forest på söndag.

– Nu bygger vi på vår form. Två vinster. Det finns några saker offensivt som jag skulle vilja att vi jobbar med. Vi behöver bli vassare på planen, men jag känner mig mer positiv till laget.