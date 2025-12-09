TV: Bergvall inbytt – när Spurs tog ny seger

Tottenham Hotspur kan vara på väg att börja hitta formen igen.

Ikväll tog Londonklubben andra raka segern.

Detta när Slavia Prag besegrades i Champions League.

Foto: Bildbyrån

Inför helgens möte med Brentford i Premier League hade Tottenham Hotspur fem raka matcher utan seger.

Nu bara några dagar senare så har Londonklubben två raka segrar.

Brentford besegrades som bekant med 2–0 i helgen och denna tisdagskväll ville Spurs inte vara sämre.

I mitten av den första halvleken tog man ledningen mot Slavia Prag via ett självmål och tidigt i den andra halvleken utökade hemmalaget sin ledning, detta genom en straffspark som Mohammed Kudus förvaltade väl.

Spurs var dock inte klara där, för med ungefär tio minuter kvar fastställde Xavi Simons slutresultatet till 3–0, även det målet kom från straffpunkten.

Svenske Lucas Bergvall inledde på bänken och fick hoppa in med ungefär en kvart kvar av matchen.