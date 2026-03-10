TV: Galatasaray besegrade Liverpool – dubbla bortdömda mål

Galatasaray tar med sig en 1–0-ledning till returen mot Liverpool.

Detta efter att Mario Lemina gjort matchens enda mål denna tisdagskväll.

Foto: Bildbyrån

Galatasaray tog emot Liverpool i den tidiga Champions League-matchen denna tisdagskväll och även om bortalaget hade flera chanser att ta ledningen tidigt så var det hemmalaget som slog till först.

Victor Osimhen nickade ner en hörna som Mario Lemina sedan nickade i mål från nära håll.

Dryga kvarten in i andra halvlek trodde sedan hemmalaget att man hade utökat sin ledning efter slarv från Ibrahima Konate, men Osmihens fullträff dömdes bort för offside under uppbyggnaden av mål.

Bara några minuter senare trodde Liverpool och Konate att man hade kvitterat, men det målet dömdes också bort, detta då bollen tog på fransmannens arm innan den gick i mål.

Trots chanser åt båda håll så blev slutresultatet 1–0 och med det är det fördel för Galatasaray inför returen på Anfield nästa vecka.